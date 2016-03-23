Бойовики розгорнули в районі Ясинуватій комплекс радіолокаційної розвідки "Зоопарк-1" - розвідка

Бойовики розгорнули у районі Ясинуватої комплекс радіолокаційної розвідки “Зоопарк-1”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що на окупованих територіях Донбасу бойовиками «проводиться посилення підрозділів тактичної групи та поповнення боєкомплекту»: «З району н. п. Макіївка до н. п. Ясинувата перекинуто танкову роту 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ та 12 вантажних автомобілів з боєприпасами». Читайте такожВ Авдіївці йде запеклий бій за промзону - волонтер За даними ГУР, також нарощуються можливості артилерійської розвідки, «у районі н.п. Ясинувата розгорнуто комплекс радіолокаційної розвідки “Зоопарк-1”».

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