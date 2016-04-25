Опубліковано ексклюзивне відео тренувань українських десантників
Військове телебачення України опублікувало ексклюзивний відеозапис підготовки десантників ЗСУ у Львівській області під керівництвом іноземних інструкторів.
Ролик показали на YouTube-каналі Військового телебачення.
Зазначається, що більшість занять десантників закриті для представників ЗМІ, їхню методику тримають у секреті.
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"Інструктори попередили: легким завдання не буде, адже це комплексне тактичне випробування з бойовою стрільбою", - йдеться у відеозаписі.
Так, під час маневрів війська використовують бойові патрони, щоб максимально наблизити навчання до умов реального бою.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі буде проведено низку антитерористичних навчань із залученням військової техніки та підрозділів спеціального призначення військово-морських сил.