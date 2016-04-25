Опубліковано ексклюзивне відео тренувань українських десантників

Ролик показали на YouTube-каналі Військового телебачення.

Зазначається, що більшість занять десантників закриті для представників ЗМІ, їхню методику тримають у секреті.

Читайте такожМіноборони показало мотивувальні відео із закликами поповнювати лави контрактників у ЗСУ

"Інструктори попередили: легким завдання не буде, адже це комплексне тактичне випробування з бойовою стрільбою", - йдеться у відеозаписі.

Так, під час маневрів війська використовують бойові патрони, щоб максимально наблизити навчання до умов реального бою.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі буде проведено низку антитерористичних навчань із залученням військової техніки та підрозділів спеціального призначення військово-морських сил.