У Джанкої російські військові відпрацьовують захоплення найважливіших об'єктів на півдні України - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"У районі аеродрому Джанкой противник відпрацьовує питання захоплення найбільш важливих військових/цивільних об’єктів на території південних регіонів України. Під час тактико-спеціального тренування груп спеціального призначення ЗС РФ (до 30 осіб) відпрацьовувалось десантування з вертольотів парашутним способом з метою захоплення та утримання об’єктів умовного противника. Використовувались парашутні системи типу “крило”, що дозволяють здійснювати приземлення в обрану точку десантування, у тому числі в умовах обмеженої видимості та за наведенням по радіомаяку. Район проведення заходу відповідає фізико-географічним умовам Херсонської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.