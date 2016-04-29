Росія зосередила на окупованій частині Донбасу 34-тисячне військове угруповання - МЗС України

Про це заявив заступник міністра – керівник апарату Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Що стосується безпеки, то тут також немає жодних ознак покращення. Росія організувала та розмістила на Донбасі 34 тисячі своїх військ. Вони дуже добре озброєні. ", - заявив Пристайко.

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При цьому він заявив, що окупованій частині Донбасу було зафіксовано 470 танків, 670 бронетранспортерів, 450 одиниць ствольної артилерії, 190 гранатометів.

"Все це нібито було нібито придбано в магазинах. Ми будемо дуже вдячні Російській Федерації, якщо вона... скаже своїм дорогим сепаратистам скласти усі ці смертельні "іграшки" на російській території...", - сказав Пристайко.

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