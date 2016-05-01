У німецькій клініці помер поранений український військовий (фото)

17:07, 01 травня 2016
Війна
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Поранений український військовослужбовець Єгор Замета, який перебував на лікуванні в Німеччині, помер у ніч на 1 травня.

twitter.com/MelnykAndrij

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"У великодню ніч пішов з життя святий чоловік - в клініці "Шаріте" помер наш військовий герой Єгор Замета", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, боєць 57-ої мотопіхотної бригади Єгор Замета був серйозно поранений ворожим снайпером в зоні АТО 5 вересня 2015 року.

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