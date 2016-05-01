У німецькій клініці помер поранений український військовий (фото)
17:07, 01 травня 2016Війна
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Поранений український військовослужбовець Єгор Замета, який перебував на лікуванні в Німеччині, помер у ніч на 1 травня.
Замета помер у німецькій клініці / twitter.com/MelnykAndrij
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
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"У великодню ніч пішов з життя святий чоловік - в клініці "Шаріте" помер наш військовий герой Єгор Замета", - йдеться у його повідомленні.
1/2 У Пасхальну ніч пішла з життя Свята людина - в клініці Шаріте помер наш військовий герой Єгор Замета pic.twitter.com/sLOIq0wGbq— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 1, 2016
Нагадаємо, боєць 57-ої мотопіхотної бригади Єгор Замета був серйозно поранений ворожим снайпером в зоні АТО 5 вересня 2015 року.
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