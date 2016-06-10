За добу в зоні АТО загиблих серед військових немає, четверо зазнали поранень

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих немає, четверо військовослужбовців дістали поранення.

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Читайте такожСьогодні бойовики на Донбасі 20 разів обстріляли підрозділи ЗСУ – штаб АТО Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби обстріли російськими окупаційними військами позицій Збройних Сил України не припинялися. Ворог відкривав вогонь 46 разів.

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