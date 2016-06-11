На Донбасі підірвалося авто з бійцями "Айдару", є жертви (фото)

Про це повідомляється на сторінці батальйону "Айдар" у Facebook.

Зазначається, що внаслідок цього загинули двоє бійців, четверо військових отримали поранення, один з яких - дуже тяжке.

Відомо, що один із загиблих - Макаревич Борис, старший офіцер відділення комплектування Кременецького об'єднаного міського військового комісаріату Тернопільської області, 1971 р.н.

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Інший загиблий - Тихонов Євген із с.Цукури, Каховського р-ну Херсонської області, 1985 р.н.

Нагадаємо, 26 травня поблизу населеного пункту Старогнатівка в секторі "Маріуполь" БТР з українськими бійцями підірвався на міні.