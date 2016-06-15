Штаб АТО зафіксував вже 58 обстрілів за добу, біля Красногорівки українські позиції обстрілювалися з танку

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

Всього зафіксовано 58 обстрілів, з них 32 на Маріупольському, 24 на Донецькому напрямку та 3 на Луганському напрямках.

"Порушуючи Мінські угоди, російські окупаційні війська 18 разів використовували міномети, тричі артилерію та один раз танк. На Маріупольському напрямку найгарячіше було неподалік Павлополя, де ворог вів вогонь з мінометів, 122-мм самохідних артустановок, вів штурмові дії, а в районі Красногорівки близько 22:00 двічі по українських укріплення намагався влучити танк", - йдеться у зведенні.

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Позиції поблизу Мар’їнки, Тарамчука, Новотроїцького опинились під мінометним вогнем, а позиції біля Гнутового, Талаківки, Чермалика та Широкиного російські окупанти обстріляли з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру.

Зі 122-міліметрових самохідних артустановок незаконні збройні формування випустили 4 снаряди по селу Чермалик.

На Донецькому напрямку супротивник по опорних пунктах поблизу Невельського, Пісків, Авдіївки, Верхньоторецького та Луганського вів вогонь з мінометів, а шахту "Путилівську" ("Бутовка") обстрілював з важких мінометів та гармат калібру 152 мм.

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У районі Світлодарської дуги російські окупаційні війська вели вогонь по українських укріпленнях з кулеметів великого калібру та автоматичних гранатометів.

"На Луганщині ворог не прицільно бив поруч Трьохізбенки та Нижньотеплого", - сказано також в повідомленні.

Нагадаємо, за 13 червня було зафіксовано 40 обстрілів українських позицій, 6 військових було поранено.