Бойовики активізацією дій намагаються вибити з України закон про місцеві вибори на Донбасі - ІС

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук, передає "ГОРДОН".

За його словами, бойовики нарощують свої сили на авдіївському напрямку.

"Вже кілька діб триває активне перекидання сил бойовиків з Макіївки у бік Яковлівки. Це суто авдіївский напрямок. Ми фіксували за останні три доби кілька колон автотранспорту із живою силою та бронетехнікою супротивника. Я б не сказав, що перекидання йде масштабне, але сили в цьому районі бойовики нарощують", – зазначив Тимчук.

Нардеп вважає, що у бійців Збройних сил України повинна бути можливість відповідати противнику з озброєння аналогічного калібру.

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"Вважаю неадекватним, що в цій ситуації українські війська мають дозвіл відкривати вогонь лише з дозволеного Мінськими домовленостями озброєння. Нам потрібно вимагати, щоб ОБСЄ на цьому напрямку фіксувало використання противником бронетехніки, артилерії і мінометів калібром 120 мм. А після цього повідомляти, що у відповідь на цій ділянці ми відкривали вогонь з такого ж озброєння", – заявив він.

На думку Тимчука, своїми активними діями підконтрольні Росії сепаратисти хочуть домогтися прийняття у Верховній Раді України законопроекту про місцеві вибори на окупованих територіях.

"Активізація противника пов'язана з намаганням вибити з України законопроект про проведення місцевих виборів на Донбасі. Вже є "розпорядження" ватажка бойовиків "ДНР" Захарченка про реєстрацію "органами юстиції" різних політичних партій, створених під керівництвом РФ. Йде установка на те, що ось-ось виб'ють вибори на окупованих територіях. Швидше за все, це засіб шантажу Києва. Без ухвалення закону про місцеві вибори на Донбасі буде зростати напруженість", – наголосив нардеп.