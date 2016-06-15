З початку доби на Донбасі зафіксовано 11 обстрілів з боку бойовиків – штаб АТО

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку бойовики о 02:00 здійснили мінометний обстріл позицій сил АТО поблизу Луганського з тимчасово окупованої Калинівки, а згодом до обстрілу долучили ще й БМП. Зі стрілецької зброї терористи вели вогонь по укріпленнях поруч Зайцевого та шахти Бутівка.

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На Маріупольському напрямку російські окупанти обстріляли опорні пункти поблизу Широкиного, Водяного, Славного та Новотроїцького з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем, а неподалік Красногорівки та Березового активно діють ворожі снайпери.

При цьому на Луганщині зберігався відносний режим тиші.

«Українські воїни на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають», - підкреслили в прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще 7 зазнали поранень.