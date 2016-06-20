У районі Новозванівки загинув український військовий, є поранені - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його інформацією, військовослужбовець загинув у районі населеного пункту Новозванівка Луганської області.

"На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Красногорівки. Райони Авдіївки та Горлівки залишаються гарячими точками», - сказав Лисенко, додавши, що бойовики застосовували різні види озброєння, в тому числі міномети й танк. "Лише біля Красногорівки бойовики випустили біля 122 мін", - зазначив він.