У районі Новозванівки загинув український військовий, є поранені - АП
12:50, 20 червня 2016Війна
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У зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу загинув один український військовий, двоє зазнали поранень.
За добу в зоні АТО загинув один український військовий, двоє поранені / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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За його інформацією, військовослужбовець загинув у районі населеного пункту Новозванівка Луганської області.
"На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Красногорівки. Райони Авдіївки та Горлівки залишаються гарячими точками», - сказав Лисенко, додавши, що бойовики застосовували різні види озброєння, в тому числі міномети й танк. "Лише біля Красногорівки бойовики випустили біля 122 мін", - зазначив він.
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