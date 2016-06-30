За добу бойовики здійснили 17 обстрілів позицій ЗСУ - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Зокрема, було зафіксовано 17 обстрілів позицій ЗС України, 9 з них на Донецькому, 6 на Луганському та 2 на Маріупольському напрямках.

"На Донецькому напрямку по захисниках Авдіївки російські окупанти вели вогонь із стрілецької зброї та гранатометів різних систем, а згодом долучили ще й 82 мм міномети. Поблизу Троїцького по наших позиціях гатили з ручних протитанкових гранатометів та 122 мм самохідних артустановок, а з автоматичних гранатометів і БМП та супротивник обстріляв укріплення неподалік Новгородського та Опитного. Неспокійно було в районі Луганського, де до обстрілів опорних пунктів сил АТО долучили кулемети великого калібру, гранатомети, БМП та важкі міномети", - йдеться в повідомленні.

"На Луганському напрямку поблизу Кримського, Новозванівки та Новоолександрівки зафіксовано 5 неприцільних обстріли наших позицій з 82 мм мінометів та 122 мм артилерії з метою провокації наших бійців на відкриття вогню у відповідь", - зазначили в штабі АТО.

Також повідомляється, що на Маріупольському напрямку в районі Новогригорівки та Старогнатівки російські окупанти вели вогонь з БМП.

Як повідомляв УНІАН, загострення на одній із ділянок фронту вмить збільшило кількість жертв війни. За добу в зоні проведення АТО загинули троє військових, ще 15 бійців отримали поранення.