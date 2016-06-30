Загострення в зоні АТО: ЗМІ повідомили про трьох загиблих українських військових за добу (відео)

За добу в зоні проведення АТО загинули троє військових, ще 15 бійців отримали поранення, передає ТСН.

В околицях селища Луганське по українських позиціях бойовики гатили зі ствольної артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Поранених уже привезли до Харкова. П'ятьох найтяжчих доправили санавіацією, решту – звичайними швидкими. Лікарі кажуть, що наразі всі бійці вже при свідомості та в стабільному стані.

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"Вчора надходили троє тяжких, один з них у стані клінічної смерті. На щастя, вдалося запустити нашим реаніматологам – окремо дякуємо – і провести операцію. Нам вдалося врятувати лише одну ногу, але ми її врятували. Було перелито 3,5 літри крові, це дуже велике навантаження. Хворий стабілізувався", - розповів координатор групи підсилення Владислав Яцун.

Раніше Лисенко повідомляв, що за минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий загинув, ще 11 – отримали поранення.

Також він розповів, що в зоні проведення АТО спостерігається загальне загострення ситуації, зокрема на Світлодарській дузі.