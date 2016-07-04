Доброволець стверджує, що українські військові ліквідували снайпера-вбивцю оперного співака Сліпака

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив доброволець Ігор Грег.

Читайте такожЖурналіст детально описав бій під Дебальцевим, в якому загинув оперний співак Сліпак

"Сьогодні вночі після трьох діб копіткої роботи, групою невідомих, без будь-яких розпізнавальних знаків, так би мовити "насздесьнетов", був знищений снайпер рашистської контрснайперської групи "Хасана"... Спи спокійно, друг "Міф", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, співак Сліпак воював у складі українського Добровольчого корпусу "Правий сектор". Він загинув під час атаки з боку Дебальцевого біля селища Луганське.

Волонтери дізналися ім'я чоловіка, який в інтерв'ю російським ЗМІ зізнався у вбивстві у бою під Дебальцевим відомого оперного співака Василя Сліпака.

Волонтери з'ясували, що 30-річний Денис Єфременко родом із селища Моспине Донецької області.