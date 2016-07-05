Бойовики з мінометів обстріляли позиції сил АТО в Широкиному

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, бойова активність російських окупаційних військ на Донбасі продовжується, але ситуація контрольована.

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"З початку доби в районі проведення АТО зафіксовано 26 ворожих обстрілів позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики, порушуючи Мінські домовленості, з артилерійської систем 122 мм калібру, били по опорних пунктах українських сил АТО у Старогнатівці, Талаківці та Гнутовому. Крім того, із заборонених 120 мм мінометів російські окупанти обстріляли українських воїнів у Широкиному, Мар’їнці і тричі в Красногорівці. Під вогнем з гранатометів та стрілецької зброї опинилося Березове.

На Донецькому напрямку зі 122 мм артилерії окупанти відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Невельського, а з 120 мм мінометів – біля Зайцевого та шахти Бутівка. З 82 мм мінометів противник вів вогонь по українських захисниках Авдіївки, а з великокаліберних кулеметів та гранатометів - стріляв по Луганському та Пісках.

На Луганщині зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій неподалік Новоолександрівки.