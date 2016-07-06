Вдень бойовики найактивніше обстрілювали позиції сил АТО на донецькому напрямку

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00. Згідно з даними штабу, на Маріупольському напрямку вночі ворог випустив 20 снарядів зі 152 мм артилерії по позиціях Збройних сил України у Лебединському. Під вогонь з мінометів калібру 120 мм потрапило Широкине, а стрілецьку зброю окупанти застосували неподалік Старогнатівки та Мар’їнки.

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«Найактивніше супротивник вів вогонь по наших опорних пунктах на Донецькому напрямку. Там російські окупаційні війська били по укріпленнях сил АТО в районі Авдіївки, використовуючи 120 мм міномети, гранатомети різних модифікацій та стрілецьку зброю. Також під ворожий вогонь із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів потрапило Зайцеве, а під міномети калібру 82 мм - Опитне, Майорськ, Верхньоторецьке і Невельське», - зазначили у штабі АТО.

Крім того, на Луганщині ворог неприцільно стріляв по українських воїнах поблизу Новозванівки та Новоолександрівки.