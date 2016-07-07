Українські військові знову зазнали втрат на Донбасі: за минулу добу двоє загиблих та шестеро поранених
13:07, 07 липня 2016Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців загинули і ще шестеро отримали поранення.
За минулу добу в зоні АТО двоє українських військовослужбовців загинули / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули і ще шестеро отримали поранення», - сказав він.
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