Українські військові знову зазнали втрат на Донбасі: за минулу добу двоє загиблих та шестеро поранених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули і ще шестеро отримали поранення», - сказав він.

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