Обстріли російськими окупантами сил АТО активізувалися на Луганщині

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

Зокрема, 30 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 16 на Маріупольському та 11 на Луганському.

"На Донецькому напрямку супротивник із 120-міліметрових мінометів бив по наших позиціях у Троїцькому, Новоселівці Другій та Авдіївці. Під вогнем 82-міліметрових мінометів опинилися українські воїни біля Верхньоторецького, Авдіївки та Новгородського", - зазначається в повідомленні.

На Маріупольському напрямку із забороненої Мінськими угодами 152-міліметрової артилерії ворог обстріляв Лебединське, а по Широкиному застосував 120- та 82-міліметрові міномети.

Читайте такожБойовики з артилерії обстріляли Авдіївку: загинули двоє українських військових – волонтери

"З озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу окупанти вели вогонь під Новогригорівкою. Біля Мар’їнки активізувалися ворожі снайпери, - повідомляє штаб АТО.

В Луганській області позиції Збройних сил України в районі Попасної, Новоолександрівки, Богуславського та Новозванівки противник хаотично обстрілював з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, "провокуючи українських бійців на вогонь у відповідь".

Нагадаємо, у попередні декілька днів на Луганщині фіксувалося лише по 2-3 обстріли на добу.