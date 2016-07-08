Засідання Ради закрито, так і не розпочавшись: нардепи заблокували трибуну та президію

Як передає кореспондент УНІАН, стоячи біля трибуни з мікрофоном, Парубій наголосив, що “в цьому залі бійок не буде”, незважаючи на їх провокування.

Він нагадав, що сьогодні мала відбутися Година запитань до уряду та розгляд ряду законопроектів.

Спікер наголосив, що дестабілізація в парламенті не буде допущена.

Парубій подякував представникам уряду за те, що вони прибули до ВР, але зауважив, що повноцінно провести засідання не вдасться.

Голова ВР хотів оголосити про закриття засідання через неможливість його проведення, але деякі депутати почали обурюватися, вимагаючи провести засідання. Але Парубій усе таки наголосив: “В тих умовах, в які нас ставлять деякі колеги, повноцінне проведення сесії буде неможливе. І тому ранкове засідання сесії Верховної Ради України оголошую закритим”.

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Парубій зазначив, що 11 липня відбудеться засідання Погоджувальної ради, а у вівторок, 12 липня, о 10.00 розпочнеться наступне засідання парламенту.

Перед цим до Верховної Ради прийшли члени уряду на чолі з прем'єр-міністр України Володимиром Гройсманом.

Парубій намагався пройти в президію парламенту, але депутати, які блокують президію, його не пропустили.

Також він не зміг зайти на трибуну, оскільки депутати із фракції Радикальної партії сиділи навколо неї. Парубій з цими депутатами привітався за руки.

Блокувальники почали виконувати Державний Гімн України. Весь парламент разом з урядом також виконував гімн.

Як повідомляв УНІАН, зранку депутати від “Батьківщини” та позафракційні від різних політичних сил заблокували президію Верховної Ради.

У попередні дні депутати від «Батьківщини» та Радикальної партії блокували роботу Верховної Ради, вимагаючи вирішити питання про зниження тарифів на комунальні послуги для населення, а також створити ТСК з розслідування причетності до офшорів та корупції вищих посадових осіб держав.