Сили АТО відбили два наступи бойовиків на Маріупольському напрямку

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На Донецькому напрямку зафіксовано 38 випадків ведення вогню. По опорних пунктах поруч Невельського окупанти застосували 122 мм артилерію. Напруженою залишається ситуація в районі Авдіївки. Тут противник задіяв 120 та 82 мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Поруч Зайцевого, Опитного, шахти Бутівка та Пісок ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм", йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ розвідці розповіли про посилення передових підрозділів бойовиків на чотирьох напрямах у зоні АТОТакож у прес-центрі повідомили, що на Маріупольському напрямку ворог 20 разів відкривав вогонь по наших укріпленнях. Близько 23.00 години до нашого опорного пункту поруч Богданівки підійшла ДРГ противника в кількості 10 осіб. З відстані 250 м окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї. У відповідь українські захисники застосували гранатомети та стрілецьку зброю і змусили противника відійти. Ще одна ворожа ДРГ спробувала атакувати опорний пункт сил АТО у Мар’їнці, але отримавши гідну відсіч, відступила.

Із мінометів калібру 120 і 82 мм російські окупанти били по Красногорівці, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів по Широкиному та Гнутовому.

"В Луганській області зафіксовано 7 обстрілів наших позицій. Під Новозванівкою та Новоолександрівкою вівся мінометний вогонь, а Станиця Луганська була обстріляна з гранатометів та стрілецької зброї", - підсумували у прес-центрі.