Після звинувачень ФСБ в ОБСЄ підтвердили, що втрачали зв'язок з одним із українських спостерігачів

Про це повідомила прес-служба Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на своїй сторінці у Fаcebook після заяв у ФСБ Росії про викриття нібито українського агента, який працював перекладачем у місії ОБСЄ.

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"СММ ОБСЄ може підтвердити, що один із місцевих працівників місії у Луганській області, перебуваючи у відпустці, тимчасово був поза зоною досяжності. Наразі місії відомо про його місцезнаходження, а також те, що він у безпеці. Це вся доступна інформація на цей момент", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії заявила про затримання громадянина України, який працює перекладачем у місії ОБСЄ, пізніше йому дозволили повернутися на територію України.

Згідно з повідомленням ФСБ РФ, «викритий» як «агент СБУ» і затриманий на території РФ українець Артем Шестаков, 1984 р.н., працює перекладачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.