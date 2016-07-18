Ситуація в зоні АТО загострюється, бойовики знову стріляли із забороненої зброї - штаб

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, «ситуація в районі проведення АТО залишається неспокійною та має ознаки загострення».

Читайте такожЗа два дні в зоні АТО внаслідок обстрілів бойовиків поранено 4 мирних жителівЗа даними штабу, на Донецькому напрямку російські окупаційні війська із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів вели вогонь по опорних пунктах сил АТО в Пісках, міномети калібру 120 мм та гранатомети застосували у Майорську. Опорні пункти Збройних сил України у Зайцевому та Опитному бойовики неодноразово обстрілювали з 82 мм мінометів, по Авдіївці били з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а під Новгородським задіяли БМП та зенітну установку, йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку окупанти відкривали вогонь із 120 мм мінометів по українських укріпленнях в Мар’їнці, Красногорівці та Старогнатівці, а поблизу Гнутового та Гранітного застосували стрілецьку зброю.

На Луганщині бойовики вели мінометний вогонь по опорних пунктах українських військових в районі Новоолександрівки.