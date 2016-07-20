Лисенко: за минулу добу в зоні АТО обійшлося без втрат і поранених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Одразу гарна новина: вчора в районі проведення АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений»,- сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 54 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.