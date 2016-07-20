Лисенко: за минулу добу в зоні АТО обійшлося без втрат і поранених

13:23, 20 липня 2016
Війна
232 0

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків загинув 19-річний хлопець

«Одразу гарна новина: вчора в районі проведення АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений»,- сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 54 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter