Лисенко: за минулу добу в зоні АТО обійшлося без втрат і поранених
13:23, 20 липня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень.
Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«Одразу гарна новина: вчора в районі проведення АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений»,- сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 54 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
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