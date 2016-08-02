У Горлівці бойовики готуються до широкомасштабного наступу - ІС

Про це повідомляється у зведенні групи «Інформаційний спротив».

Зазначається, що представники «військкомату» бойовиків зібрали працівників місцевої психіатричної лікарні і оголосили, що до 8 серпня ті повинні звільнити лікарню від психічно хворих, оскільки її буде використано для прийому поранених.

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«Водночас серед бойовиків «Горлівського гарнізону» поширюється інформація про плани проведення з 8 серпня широкомасштабної наступальної операції (нібито, як мінімум на ділянці Донецьк-Горлівка)», - йдеться в повідомленні.

За даними ІС, у підрозділах «2-го АК ЛНР» фіксується ряд арештів бойовиків молодшої командної ланки співробітниками «МГБ ЛНР» за звинуваченням у «розголошенні військової таємниці». У приватних розмовах активізацію роботи «органів безпеки» в частинах і підрозділах «2-го АК ЛНР» самі терористи пов'язують з планами їх командування щодо активізації бойових дій.