В Авдіївській промзоні сили АТО відбили наступ бойовиків

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "До наших позицій висунулася ворожа диверсійно-розвідувальна група чисельністю близько 8 осіб. Для її знищення одразу вирушили наші бійці. Бій тривав трохи більше однієї години. Згодом, запросивши прикриття з мінометів, окупанти відступили", - сказав речник.

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З боку українських військових втрат не було, а з боку незаконного збройного формування двоє окупантів загинули, 3 отримали поранення. Також після цього бою сили АТО взяли трофеї – кулемет та радіостанцію.

Пізніше противник посилив обстріли, застосувавши під Авдіївкою артилерію, зауважив Лисенко. Крім стрілянини по позиціях, окупанти знову влучили в житлові квартали, в результаті чого пошкоджено 6 житлових будинків, люди не постраждали.

Загалом, як наголосив Лисенко, на Донецькому напрямку минулої доби обстановка суттєвих змін не зазнала: основні бойові дії велися на ділянці фронту Новоселівка Друга – Авдіївка – Опитне - Невельське.

"Потужні мінометні обстріли наших позицій розпочалися після 15 години і не припинялися до опівночі", - сказав він.

За словами Лисенка, крім вищезазначених позицій, вчора противник порушував режим тиші на Світлодарській дузі, під Горлівкою та в Пісках.

«Всього на Донецькому напрямку вчора відбулося 1 бойове зіткнення, 27 ворожих обстрілів. І 13 із них – із застосуванням важкого озброєння», - сказав речник.

Водночас він зауважив, що на Луганському напрямку напередодні майже увесь день було спокійно.

"Бойові дії розпочалися на велися з 21 години до півночі. В районі Новотошківського (Бахмутська траса) противник застосував міномет. Також ворог порушив режим тиші у Лопаскиному (район Щастя), Золотому та Попаснянському районі", - сказав речник.

Всього минулої доби на Луганському напрямку було зафіксовано 5 ворожих обстрілів.