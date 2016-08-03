Бойовики підсилюють передові підрозділи поблизу лінії зіткнення на Донбасі - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням, російсько-терористичні війська проводять посилення передових підрозділів, поповнення боєприпасів і вдосконалюють інженерне обладнання переднього краю на Новоайдарському, Донецькому, Слов'янському та Маріупольському напрямках.

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Зокрема, у районі відповідальності 11-го стрілецького батальйону 2-ї окремої мотострілкової бригади (Луганськ) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ мінуються підходи до передових позицій.

Крім того, поповнено боєкомплект і посилені передові підрозділи 7-ї окремої мотострілкової бригади (Дебальцеве) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ і 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ.

На передових позиціях 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК проводиться ротація особового складу.