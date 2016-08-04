Бойовики готують наступ на Світлодарському виступі - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.

«Виявлені ознаки підготовки противника до бойових дій на Донецькому і Слов’янському напрямках (“Світлодарський виступ”). У період 4-8 серпня існує загроза активізації наступальних або рейдових дій з метою розширення підконтрольних територій», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики тримають танки та "Гради" у районі Макіївки та Донецька – розвідка

Також, повідомляє розвідка, продовжується ведення бойовиками розвідки. Зокрема, зафіксовано вихід розвідувальної групи 9 окремого штурмового полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ. Заплановано вихід диверсійно-розвідувальних груп у районах наступних населених пунктів: Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка.

Крім того, розвідка повідомляє про прибуття з території РФ до Іловайська залізничного ешелону у складі: двох вагонів з протитанковими та протипіхотними мінами, шести – з боєприпасами, одного – з медикаментами, одного – з обмундируванням.