Росія випробовує на Донбасі новітні види зброї – Турчинов
12:57, 05 серпня 2016Війна
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Росія використовує Донбас як полігон для випробування новітніх видів озброєнь та сучасних тактичних прийомів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Небезпечність ситуації важливо усвідомлювати сьогодні, коли ситуація на сході нашої країни суттєво загострилася: росіяни не тільки збільшують кількість обстрілів, але й використовують окремі райони Донецької та Луганської областей як полігон для випробування новітніх видів озброєнь та сучасних тактичних прийомів», - підкреслив він.
Додамо, сьогодні Турчинов також повідомив, що у разі загострення ситуації на Донбасі мобілізацію буде оголошено негайно.
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