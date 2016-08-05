Росія випробовує на Донбасі новітні види зброї – Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Небезпечність ситуації важливо усвідомлювати сьогодні, коли ситуація на сході нашої країни суттєво загострилася: росіяни не тільки збільшують кількість обстрілів, але й використовують окремі райони Донецької та Луганської областей як полігон для випробування новітніх видів озброєнь та сучасних тактичних прийомів», - підкреслив він.

Додамо, сьогодні Турчинов також повідомив, що у разі загострення ситуації на Донбасі мобілізацію буде оголошено негайно.