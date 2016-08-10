Бойовики мінометним вогнем розбомбили дорогу, що сполучає Попасну і Первомайськ
Наглядова група української сторони (СЦКК) вчора, 9 серпня на дорозі, що зв'язує Попасну і Первомайськ зафіксувала розриви 82-мм мін, які пошкодили відбійники і асфальтне покриття.
Дорога була єдиною в районі з поліпшеним покриття і мала регіональне значення для автомобільного руху, повідомив прес-центр АТО з посиланням на прес-офіцера української сторони СЦКК підполковника Вадима Бакая.
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Повідомляється, що бойовики вели стрільбу з населеного пункту Калинове в напрямку Попасної. "Проте залишається незрозумілим, яке завдання вони виконували: чи хотіли пошкодити пасовиська Попасної (не розрахували відстань і міни не долетіли до мети) або цілеспрямовано били по дорозі, щоб зруйнувати важливий об'єкт місцевої інфраструктури", йдеться в повідомленні прес-центру.
Факт використання заборонених Мінськими домовленостями зброї та порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань псевдореспублік був задокументований військовослужбовцями української сторони СЦКК і представниками ОБСЄ