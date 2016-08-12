Доба в зоні АТО: у Широкіному бойовики застосували БМП, у Чермалику - зенітні установки

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксований 21 ворожий обстріл. Збройні провокації із застосуванням 120 і 82-мм мінометів, кулеметів великого калібру і гранатометів різних систем відбувалися в Широкіному, Тарамчуку, Водяному і Павлополі. По позиціях в Березовому, Старогнатівці і Зайцевому ворог відкривав переважно кулеметний вогонь.

По укріпленнях ЗСУ в Широкіному противник застосував БМП, а в Чермалику зенітні установки. У Старогнатівці і Мар'їнці вогонь вівся зі стрілецької зброї. Під прикриттям темряви в районі Мар'їнки активізувався ворожий снайпер.

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На Донецькому напрямку противник відкривав вогонь півтора десятка разів. З гранатометів, кулеметів і мінометів окупанти обстрілювали лінію оборони в районі Авдіївки та Луганського.

По укріпленнях Світлодарської дуги бойовики вели обстріл з озброєння калібру 120-мм і 80 мм. Вони застосовували великокаліберні кулемети і зенітні установки. У Ленінському ворог стріляв з великокаліберних кулеметів. У Верхнеторецькому і Зайцевому відбувалися збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї. Близько Верхньоторецького фіксувалася активність снайпера.

На Луганському напрямку в Жовтому, Новоалександрівці, Новозванівці і Попасній бойовики застосовували проти українських захисників гранатомети різних систем. В Попасній стріляли з мінометів калібру 82-мм