Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Луганщині збільшення порушень "режиму тиші" майже у п'ять разів
15:26, 12 серпня 2016Війна
2144 0
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує збільшення цього тижня порушень «режиму тиші» в Луганській області.
Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу.
«Було значно збільшено кількість порушень в Луганській області - 979 порівняно з 209, що відбувалося на минулому тижні»,- сказав він.
Читайте такожОБСЄ хоче зустрітися з ватажком "ДНР" Захарченком через погрози бойовиків спостерігачам
За словами Хуга, в середу спостерігачі СММ ОБСЄ зареєстрували понад 130 вибухів поблизу мосту в Станиці Луганській.
«Приблизно 40% зареєстрованих порушень відбуваються між 20-ю годиною вечора і 8-ю ранку»,- додав перший заступник голови СММ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter