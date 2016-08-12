Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Луганщині збільшення порушень "режиму тиші" майже у п'ять разів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу.

«Було значно збільшено кількість порушень в Луганській області - 979 порівняно з 209, що відбувалося на минулому тижні»,- сказав він.

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За словами Хуга, в середу спостерігачі СММ ОБСЄ зареєстрували понад 130 вибухів поблизу мосту в Станиці Луганській.

«Приблизно 40% зареєстрованих порушень відбуваються між 20-ю годиною вечора і 8-ю ранку»,- додав перший заступник голови СММ.