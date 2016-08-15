"Загроза повітряного тероризму": розвідка дізналась про передислокацію на Донбас 60-ї окремої мотострілецької бригади РФ
13:00, 15 серпня 2016Війна
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На територію України переміщено ракетний дивізіон 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, що розцінюється розвідкою як посилення загрози повітряного тероризму на Донбасі.
Розвідка оцінює передислокацію 60-ї окремої мотострілецької бригади російських ЗС як посилення загрози повітряного тероризму на Донбасі / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
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"Оцінюємо передислокацію 60-ї бригади як посилення загрози повітряного тероризму для всіх повітряних об’єктів, у тому числі цивільних літаків, враховуючи попередній терористичний акт РФ, який призвів до трагедії з пасажирським літаком "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній", - сказав Скібіцький.
Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, на сьогоднішній день рівень загрози національній безпеці України залишається високим.
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