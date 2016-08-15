"Загроза повітряного тероризму": розвідка дізналась про передислокацію на Донбас 60-ї окремої мотострілецької бригади РФ

13:00, 15 серпня 2016
Війна
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На територію України переміщено ракетний дивізіон 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, що розцінюється розвідкою як посилення загрози повітряного тероризму на Донбасі.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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"Оцінюємо передислокацію 60-ї бригади як посилення загрози повітряного тероризму для всіх повітряних об’єктів, у тому числі цивільних літаків, враховуючи попередній терористичний акт РФ, який призвів до трагедії з пасажирським літаком "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній", - сказав Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, на сьогоднішній день рівень загрози національній безпеці України залишається високим.

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