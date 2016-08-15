"Загроза повітряного тероризму": розвідка дізналась про передислокацію на Донбас 60-ї окремої мотострілецької бригади РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Читайте такожУ розвідці пояснили переміщення техніки в окупованому Криму

"Оцінюємо передислокацію 60-ї бригади як посилення загрози повітряного тероризму для всіх повітряних об’єктів, у тому числі цивільних літаків, враховуючи попередній терористичний акт РФ, який призвів до трагедії з пасажирським літаком "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній", - сказав Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, на сьогоднішній день рівень загрози національній безпеці України залишається високим.