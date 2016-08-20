Штаб АТО: за добу окупанти 49 разів обстріляли українські позиції

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 20 серпня, 27 випадків порушення противником режиму тиші зафіксовано на Донецькому напрямку, тут ворог випустив 8 снарядів з важкої артилерії по Красному Пахарю та Зайцевому.

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По позиціях в Авдіївці, Майорську, Зайцевому та Луганському противник відкривав вогонь з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів, застосував міномети 82 мм та 120 мм калібру також по Пісках та Шахті Дутівка. По Світлодарську супротивник випустив біля чотирьох десятків снарядів калібру 152 мм та сім десятків мін калібру 120 мм. Поблизу Луганського та Зайцевого задіяв бойові машини піхоти.

На Маріупольському напрямку окупанти 17 разів порушували режим припинення вогню. По укріпленнях в Мар’їнці, Водяному та Широкиному противник вів вогонь з мінометів калібру 120 та 80 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. У Гнутовому та Новотроїцькому збройні провокації тривали з використанням гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки та Широкиного ворог застосував БМП. По укріпленнях у Березовому ближче до опівночі окупанти задіяли важку артилерію 122 мм калібру. У Гнутовому двічі проявив себе снайпер.

На Луганщині ворог обстріляв українських армійців з гранатометів у Жовтому та Золотому, у Станиці Луганській відкрив вогонь з 82 мм мінометів, у Попасній застосував стрілецьку зброю.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє військових і 8 зазнали поранень.