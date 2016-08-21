Місія ОБСЄ повідомила, що її спостерігачі потрапили під обстріл на Луганщині

Як повідомляє Радіо Свобода, за даними місії ОБСЄ, інцидент стався вдень у суботу, 20 серпня, в селі Новоолександрівка на Луганщині. Це село розташоване біля лінії контакту на окупованій території. Четверо спостерігачів, які керували посадкою безпілотного апарата, почули принаймні п’ять черг із легкої стрілецької зброї – найімовірніше, з автомата – з сусіднього лісу метрів за 50 від них. Вони лягли на землю, відповзли до своїх авто і швидко, протягом двох хвилин від часу пострілів, від’їхали. В результаті обстрілу люди не постраждали. Авто та безпілотник також не були пошкоджені.

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Спостерігачі також повідомили, що вони перебували на пагорбі, і їх було добре видно з усіх боків. За їхніми словами, найближчі відомі їм позиції Збройних сил України, над якими перед тим пролетів їхній безпілотник, були приблизно за 900 метрів на захід, найближчі відомі позиції угруповання «ЛНР» – приблизно за 1000–1500 метрів на схід.

В повідомленні наголошується, що про цей інцидент спостерігачі поінформували Спільний центр контролю і координації.