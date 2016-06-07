Затриманий на Донбасі кулеметник "ДНР" заявив про вбивство понад 20 українських вояків під Іловайськом (відео)
СБУ затримала на Донбасі двох бойовиків терористичної організації "ДНР".
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Житель Красногорівки приєднався до бойовиків в червні 2014 року, був кулеметником, воював під Іловайськом. За словами терориста, в одному з боїв він особисто вбив понад двадцяти українських бійців.
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Інший бойовик також приєднався до однієї з терористичних угруповань в 2014 році, активно брав участь в окупації Слов'янська.
Обом затриманим повідомлено про підозру щодо участі у діяльності в незаконних збройних формуваннях.
Ще одному мешканцю Донецької області правоохоронці повідомили про підозру за фактом незаконного зберігання п'яти підствольних гранатометів, гранати РГД-5 і великої кількості патронів за місцем проживання.
Довідка УНІАН. В кінці серпня 2014 року сили АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили командування підкріплення. Втім, за словами бійців, необхідна допомога так і не надійшла. Російські війська обстріляли коридор, яким по домовленості повинні були виходити українські бійці. Українські військовослужбовці понесли значні втрати.