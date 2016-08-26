"Точніше за аналоги РФ вражають цілі": Турчинов розповів подробиці успішного випробування українських ракет

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, сьогодні завершився важливий і масштабний етап вогневих випробувань ракет українського виробництва, відповідно до завдань програми, затвердженої Радою національної безпеки та оборони.

За словами Турчинова, який перебував на полігоні, де відбувались випробування, "всі пуски ракет пройшли надзвичайно успішно".

"На відміну від російських аналогів, українські ракети - керовані, і саме тому більш ефективно і точно вражають цілі, що було доведено під час випробувань", - наголосив Турчинов.

Читайте такожУкраїна успішно випробувала ракету тактичного призначення

Разом з тим, секретар РНБО повідомив, що окрім пусків ракет сьогодні відбулось "тестування системи керування реактивної системи залпового вогню, яка створена українськими виробниками та забезпечує якісне управління вогнем і точне наведення ракети на ціль".

"Сьогоднішні успішні пуски ракет наші науковці, конструктори та виробники присвятили двадцятип'ятирічному ювілею Незалежності України", - заявив секретар РНБО.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні успішно провели перший випробувальний запуск ракети нового зразка.