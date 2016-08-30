Тука анонсував стратегію деокупації Криму та Донбасу

Про це заявив заступник міністра України з тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі ICTV.

"Сподіваюся, що в середу, якщо все буде йти за планом і не буде якихось надзвичайних подій, на Кабміні буде презентована ця стратегія", – сказав заступник міністра.

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За його словами, презентація пройде в закритому режимі. Також таємними будуть документи, пов'язані зі стратегією.

Раніше Тука заявляв, що наразі не йдеться про повернення Донбасу військовим шляхом. "Я б назвав це (стратегію - УНІАН) військово-політичним шляхом. Перше - це припинення вогню при будь-яких обставин (обстрілів, діяльності диверсійно-розвідувальних груп). Після того потрібно оновлювати горизонтальні відносини між населенням: спочатку пом'якшення, а потім, сподіваюся, і повна відміна будь-яких обмежень щодо пересування товарів", - зазначив Тука.