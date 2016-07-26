Тука розповів про "військово-політичну" стратегію повернення Донбасу

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я б назвав це (стратегію - УНІАН) військово-політичним шляхом. Перше - це припинення вогню при будь-яких обставинах (обстрілів, діяльності диверсійно-розвідувальних груп). Після того, потрібно оновлювати горизонтальні відносини між населенням: спочатку пом'якшення, а потім, сподіваюся, і повна відміна будь-яких обмежень щодо пересування товарів", - зазначив Тука.

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За його словами, в даний час вага вантажів на фізичну особу може досягати 50 кг. "До змін порядку, які зараз розглядаються СБУ, ми подали варіанти - від 200 до 500 кг на кожну людину. Потім треба почати процес повернення легітимної української влади - не тільки армійські підрозділи, Нацгвардія, поліція, а такі органи, як Пенсійний фонд, Міністерство охорони здоров'я, соціальні служби", - пояснив Тука.

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"І паралельно - формування місцевих органів влади, тобто силової складової. І тільки після цього можна говорити про повернення інших державних органів, тобто українських банківських систем, ЗМІ, взяття під контроль за допомогою міжнародних спостерігачів і збройних місій не тільки самої території, але і кордону. І уже через деякий час можна буде вести розмову про проведення місцевих виборів", - заявив Тука.

Тука вважає, що на реалізацію цього буде потрібно багато часу.

Тука також заявив, що готуються позови проти Російської Федерації за пограбування окупованих територій.