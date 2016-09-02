Наймасштабніше вторгнення збройних сил РФ відбулося 24 серпня 2014 року - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час виступу на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

Читайте такожЗ початку року Росія 260 разів постачала зброю і техніку бойовикам - Марчук

«Наймасштабніше вторгнення збройних сил РФ відбулося о 4-й ранку 24 серпня 2014 року. Сили вторгнення збройних сил РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних військ. До 6 тис. особового складу збройних сил РФ перейшли кордон України. Кордон також перейшло до 60 танків, до 320 БМД, БМП до 60 гармат, до 45 мінометів», - заявив він.

За словами генпрокурора, з військової техніки ЗС РФ були прибрані або замасковані тактичні знаки.

«Водночас з метою введення в оману та подальшого вбивства українських військовослужбовців на російській техніці були нанесені розпізнавальні позначки українських підрозділів, що прямо забороняється Женевською конвенцією», - наголосив Луценко.