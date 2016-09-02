Бойовик "ДНР" погрожував спостерігачам ОБСЄ протипіхотною міною
23:01, 02 вересня 2016Війна
608 0
Бойовик "ДНР" погрожував підірвати протипіхотну міну біля спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Бойовик "ДНР" погрожував місії ОБСЄ / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці СММ ОБСЄ у Facebook.
"Озброєний член "ДНР" біля населеного пункту Стила погрожував підірвати протипіхотну міну в присутності спостерігачів. Це порушення Мінських угод за двома пунктами: міни та заборона доступу", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожВ ОБСЄ розповіли, як п'яні бойовики тримали під прицілом спостерігачів, шукаючи "шпигунів"
Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що сьогодні у Соснівському Донецької області бойовики "ДНР" тримали під прицілом зброї спостерігачів місії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter