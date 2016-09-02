Бойовик "ДНР" погрожував спостерігачам ОБСЄ протипіхотною міною

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці СММ ОБСЄ у Facebook.

"Озброєний член "ДНР" біля населеного пункту Стила погрожував підірвати протипіхотну міну в присутності спостерігачів. Це порушення Мінських угод за двома пунктами: міни та заборона доступу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що сьогодні у Соснівському Донецької області бойовики "ДНР" тримали під прицілом зброї спостерігачів місії.