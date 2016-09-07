На Донбасі за час проведення АТО загинули 162 розвідники, 632 отримали поранення – Порошенко

Про це заявив президент Петро Порошенко, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави. Президент привітав військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони з професійним святом в день 24-ї річниці військової розвідки України.

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Глава держави наголосив, що в історії національної безпеки України розвідка посідає важливе місце, залишаючись опорою нашої державності та одним із інструментів захисту національних інтересів від зовнішніх загроз.

За його словами, у нинішніх непростих умовах розвідка спромоглася наростити свої можливості, ефективно перерозподілити сили, спрямувати їх на виконання найбільш важливих завдань у боротьбі з агресором - щоденно з ризиком для життя, виявляючи стійкість, мужність та героїзм, воїни-розвідники виконують бойові завдання, методично викривають злочинну діяльність російських окупаційних військ на територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим.

«Розвідники - це еліта нації, еліта Збройних сил і дуже шкода, що ми не можемо показати ваше обличчя народу. Це та ціна, яку ви платите за дуже важливу роботу для держави», - сказав Порошенко.

Пам’ять загиблих в АТО воїнів-розвідників присутні вшанували хвилиною мовчання.