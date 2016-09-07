Штаб АТО зафіксував на Донбасі 7 випадків порушення режиму тиші бойовиками
Ситуація в зоні АТО характеризується поодинокими збройними провокаціями, за день зафіксовано 7 випадків порушення режиму тиші.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на свої сторінці у Facebook.
«Ситуація в зоні АТО характеризується поодинокими збройними провокаціями з боку російських окупаційних військ. В цілому, з півночі і до 18.00 по всій лінії зіткнення зафіксовано 7 випадків порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань», - йдеться в повідомленні.
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Зокрема, на Маріупольському напрямку неспокійно було поблизу Широкіно, де бойовики застосували міномети калібру 82-мм гранатомети і кулемети. Також в районі Мар'їнки і Гранітного ворог вів тривожний вогонь із стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку провокаційні обстріли з боку противника велися поблизу Авдіївки, при цьому ворог застосовував стрілецька зброя і гранатомети.
«Важке озброєння ворог не застосовував», - додали в штабі.
Також підкреслюється, що українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися Мінські угоди.