Штаб АТО зафіксував на Донбасі 7 випадків порушення режиму тиші бойовиками

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на свої сторінці у Facebook.

«Ситуація в зоні АТО характеризується поодинокими збройними провокаціями з боку російських окупаційних військ. В цілому, з півночі і до 18.00 по всій лінії зіткнення зафіксовано 7 випадків порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, на Маріупольському напрямку неспокійно було поблизу Широкіно, де бойовики застосували міномети калібру 82-мм гранатомети і кулемети. Також в районі Мар'їнки і Гранітного ворог вів тривожний вогонь із стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку провокаційні обстріли з боку противника велися поблизу Авдіївки, при цьому ворог застосовував стрілецька зброя і гранатомети.

«Важке озброєння ворог не застосовував», - додали в штабі.

Також підкреслюється, що українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися Мінські угоди.