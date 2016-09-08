Бойовики на Донбасі відпрацьовують ведення наступального бою - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«У рамках активної фази стратегічного командно-штабного навчання “Кавказ-2016” здійснено нарощування системи управління, наземного, авіаційного та морського компонентів міжвидового угруповання ЗС РФ», - повідомили розвідники.

Впродовж доби на полігоні “Ашулук” (Астраханська область) і 4 Державному центральному міжвидовому полігоні (Капустін Яр, Астраханська область) підрозділи протиповітряної оборони Південного та Західного військових округів ЗС РФ відпрацювали питання відбиття повітряного удару противника.

В районі міжвидового полігону Чорноморського флоту РФ “Опук” великі десантні кораблі “Азов”, “Цезарь Куников”, “Ямал”, “Саратов”, “Николай Фильченков” зі складу загону різнорідних сил ЧФ РФ відпрацювали окремі елементи морської десантної операції.

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«У рамках активної фази СКШН “Кавказ-2016” на тимчасово окупованих територіях сходу України продовжувались командно-штабні навчання 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ: на полігонах “Перевальський” та “Успенський” – підрозділами 7 (Дебальцеве) та 4 (Алчевськ) окремих мотострілецьких бригад 2 АК ЗС РФ відпрацьовано ведення наступального бою», - підкреслили у розвідці.

«У районі Новоазовська – підрозділами 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ відпрацьовано ведення бойових дій в обороні, у т.ч. організації протидесантної оборони морського узбережжя. В якості умовного противника залучались підрозділи окремого штурмового батальйону (Макіївка) 1 АК та розвідувальна рота 9 ошмсп мп, які відпрацювали елементи форсування водної перешкоди та висадки морського десанту», - повідомили розвідники.