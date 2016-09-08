Позитивні новини з Донбасу: в ОБСЄ побачили зміну ситуації з 1 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Ми отримували в основному позитивні новини з Донбасу. Вперше, з початку травня, у більшості районів Донецької та Луганської областей спостерігається відносно спокійна ситуація. Наприклад, в понеділок ми зафіксували лише 5 вибухів на території Донецької області. Аналогічно відносно спокійна ситуація спостерігалась і в Луганській області. Жодного порушення режиму припинення вогню не було зафіксовано в суботу, а в неділю було зафіксовано лише три одиночні постріли зі стрілецької зброї», - повідомив він.

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Хуг також зауважив, що за тиждень до початку нового навчального року СММ ОБСЄ фіксувала сотні та тисячі порушень режим припинення вогню, але з початку навчального року «рівень насильства в обох областях впав до відносно низької позначки».

За його словами, ще до 1 вересня фіксувалося сотні і навіть тисячі обстрілів, але з початком нового навчального року рівень насильства знизився до відносного низького. У той же час, наголосив Хуг, це ще не ідеальна ситуація, оскільки є ймовірність ескалації конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.