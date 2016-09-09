"Режим тиші" в зоні АТО: Широкине, Талаківку та Водяне бойовики обстріляли зі 120-мм мінометів

Минулої доби російсько-окупаційні війська 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових: 11 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 7 – на Донецькому та 6 – Луганському. Про це станом на шосту ранку 9 вересня повідомляє у Facebook штаб АТО.

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На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли Широкине, Талаківку та Водяне з 120-мм та 82-мм мінометів. Окрім того, по Широкиному окупанти застосували артилерію.

"На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ відбулися поблизу Авдіївки, Верхньоторецького та Новгороцького. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. Також позиції українських бійців біля Попасної та Новоолександрівки обстріляв снайпер.

Збройні сили України, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються Мінських угод.

Також у штабі зафіксували проліт 8 безпілотників у зоні АТО.