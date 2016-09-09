Статус учасника бойових дій вже отримали понад 177 тисяч бійців АТО - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Києві.

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«Міністерство оборони України продовжує заохочувати військовослужбовців, які відзначилися під час виконання завдань із захисту Батьківщини в районі АТО. Цього місяця відомчі відзнаки та цінні подарунки оборонного відомства отримали 135 учасників АТО, статус учасника бойових дій отримали понад 3 тис. осіб», - зазначив він.

Таким чином, з початку проведення АТО 11 тис. учасників нагородили державними нагородами та 15,580 тис. отримали відзнаки Міноборони, статус учасника бойових дій отримали 177,655 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ.