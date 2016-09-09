Статус учасника бойових дій вже отримали понад 177 тисяч бійців АТО - Міноборони
З початку проведення антитерористичної операції статус учасника бойових дій вже отримали майже 177,7 тисяч військових та працівників Збройних сил України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Києві.
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«Міністерство оборони України продовжує заохочувати військовослужбовців, які відзначилися під час виконання завдань із захисту Батьківщини в районі АТО. Цього місяця відомчі відзнаки та цінні подарунки оборонного відомства отримали 135 учасників АТО, статус учасника бойових дій отримали понад 3 тис. осіб», - зазначив він.
Таким чином, з початку проведення АТО 11 тис. учасників нагородили державними нагородами та 15,580 тис. отримали відзнаки Міноборони, статус учасника бойових дій отримали 177,655 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ.