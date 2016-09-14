За 8 місяців через бойові дії загинув 21 мирний житель Донеччини, 94 поранені - поліція

Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"За цей період в результаті бойових дій загинув 21 мирний житель, 94 особи отримали поранення", - написав він.

Натомість, за даними поліції, за 8 місяців цього року в Донецькій області відбулося зниження кількості кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів.

Читайте такожНа лінії розмежування важко поранено літнього чоловіка, який вийшов на свій город"Навіть незважаючи на те, що в ці цифри потрапляють заяви про злочини, скоєні на окупованій бойовиками "ДНР" території Донеччини. 2015 рік - 21 666 (-868 в 2016 році) в тому числі тяжких та особливо тяжких - 7388 (-1657)", - поінформував Аброськін.

Зокрема, за даними поліції, з 122 вбивств загальнокримінальної спрямованості 101 було розкрито.

Також цього року задокументовано злочинну діяльність 9 організованих злочинних угруповань. Всі 9 кримінальних проваджень вже направлені до суду.

322 учасникам незаконних збройних формувань і їхніх посібникам повідомлено про підозру по ст.256, 258-3, 260, 294 КК України. Встановлено місцезнаходження та затримано 195 осіб, 129 - оголошені в розшук.

Читайте такожМешканка Мар'їнки отримала осколкове поранення на власному подвір’їЗареєстровано 856 фактів вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Вилучено вогнепальної зброї - 129 одиниць, боєприпасів - 473 634 штук, вибухових речовин - 60,02 кілограма, а також 95,82 кілограма наркотичних засобів.

Як зазначив голова главку поліції, зниження рівня криміногенності по області є результатом "спільної роботи поліції, Нацгвардії, СБУ та підрозділів ЗСУ".