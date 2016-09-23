"Прийшов до тями в реанімації вже без рук": Жемчугов розповів, як потрапив у полон бойовиків

"Це сталося вночі на полі біля Луганського аеропорту. Там, як відомо, йшли запеклі бої, і територія навколо замінована. Зачепившись правою ногою за розтяжку, я почув хлопок і зрозумів, що потрібно бігти. Не встиг. У момент вибуху інстинктивно намагався закрити себе руками... Коли отямився, зрозумів, що лежу в полі і нічого не бачу. І не тому, що на вулиці глибока ніч. Я повністю осліп. Відчував, як стікав кров'ю, і думав, що ось-ось помру. Перевернувся на спину і пролежав так, напевно, хвилин тридцять. Але смерть не настала, я все ще був у свідомості", - розповів він в інтерв'ю "Фактам".

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За словами Жемчугова, він хотів покінчити життя самогубством.

"Вирішив доповзти до дороги. Повз на звук машин. Якщо чесно, робив це не заради порятунку...я хотів покінчити життя самогубством, щоб не потрапити в полон. Я знав, що вночі по трасі з Росії в Луганськ йдуть «Урали» зі снарядами. Доповз до дороги і ліг під колону військової техніки. Подумки попросив вибачення у рідних... Але військові машини мене... об'їхали", - зазначив він.

Жемчугов припускає, що, швидше за все, його хтось помітив і кудись подзвонив, так як незабаром за ним приїхала машина.

"Мені вкололи знеболювальне, а що було далі, не пам'ятаю. Отямився через кілька днів у реанімації. Вже без рук", - розповів колишній полонений.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня, на Донбасі з полону бойовиків були звільнені ще двоє українців: Жемчугов і співробітник ООН Юрій Супрун.

Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки і вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року. Співробітника ООН Супруна - з квітня поточного року.