На окупованому Донбасі знаходиться близько 700 російських танків - Порошенко

«В окупованих районах Донбасу перебуває понад 700 російських танків, 1250 артилерійських систем, більше 1000 БТРів і 300 систем залпового вогню», - зазначив глава держави.

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За його словами, ця величезна армія підтримується Росією, окупує території і нападає на Україну.

Порошенко також навів приклад, коли українськими військовими у серпні 2014 року було затримано 22 російських десантники, відповідаючи на питання про те, що росіяни, включано з президентом Росії, часто говорять, що «їх немає на сході України».

«Ми показали їх всьому світу. Їх батьки просили мене як президента про помилування і повернення. В кінці дня, коли ми показали їх танки, їх посвідчення, їх уніформу, російське керівництво заявило, що вони загубилися», - сказав президент.

При цьому глава держави підкреслив, що ці особи не просто «загубилися». Вони пройшли вглиб території України на 72 кілометри, вбивали українських солдатів і мирне населення, здійснюючи наступальну операцію. Такі дії Порошенко вважає агресією.

Він підкреслив, що ці дані підтверджені свідченнями російських військових в суді.