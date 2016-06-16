Bellingcat опублікувала нові докази вторгнення РФ в Україну

Про це йдеться в статті Bellingcat, опублікованій 15 червня, передає Українська правда.

"Ці супутникові знімки показують розгортання російських військових транспортних засобів та артилерійських позицій, а також нові шляхи переходу в Україну. Строки цих супутникових знімків збігаються з основним сплеском діяльності Росії в Україні поблизу пунктів перетину кордону, в тому числі появою російських військовослужбовців в селі, розташованому в 10 кілометрах від пункту перетину кордону", - наголошується в звіті.

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При цьому в звіті говориться, що на супутниковому знімку від 23 серпня 2014 року дана техніка не зафіксована.

"Це свідчить про те, що вона з'явилася з 23 по 26 серпня", - підкреслили в Bellingcat.

Bellingcat також згадує матеріал агентства Reuters від 26 серпня 2014 року, в якому говорилося про появу десятків "невпізнаних, важко озброєних незнайомців з російським акцентом" в селі в 14 км на північний захід від цього пункту перетину кордону.

Також розслідувачі відзначають, що незабаром біля села Дзеркальне Донецької області було затримано десять російських десантників, які стверджували, що вони "загубилися".